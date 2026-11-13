Командующий ДШВ раскрыл данные об объеме освобожденных территорий после наступательных операций

Национальная безопасность
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Командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол уточнил данные об объеме освобожденных территорий после наступательных операций ВСУ.
Фото: 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

В результате двух наступательных операций украинским военным удалось освободить от российских захватчиков и восстановить контроль над более чем 800 квадратными км территории.

Но показатели пришлось пересматривать, поскольку изначально они были выше, заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами, цитирует «nv.ua».

Заявление прозвучало в ответ на вопрос представителя аналитического проекта DeepState относительно достоверности данных об освобожденных территориях.

Операция «Вивальди»: ВСУ освободили два населенных пункта на ДонетчинеТретий армейский корпус освободил Шандриголово и Дерилово, а также установил полный контроль над Дробышево в рамках наступательной операции Вивальди.

По словам командующего ДШВ, первоначальные показатели одного из этапов операции были выше, однако впоследствии их пересмотрели. Причиной уточнения стало изменение подхода к учету территорий, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие противника.

Кроме того, во время обсуждения журналисты обратили внимание на необходимость различать территории, находившиеся под устойчивым контролем войск армии рф, и районы, куда россияне проникали отдельными группами.

Ранее мы информировали, что в течение октября подразделения Сил обороны Украины впервые совершили за один месяц более 30 тысяч миссий с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявлял, что в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

Также стало известно, что пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории в своей полосе обороны на Южно-Слобожанском направлении.

А командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщал об освобождении украинскими защитниками населенных пунктов Шандриголово и Дерилово в рамках наступательной операции «Вивальди», а также установлении полного контроля над Дробышево в Донецкой области.

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