Командующий ДШВ раскрыл данные об объеме освобожденных территорий после наступательных операций

В результате двух наступательных операций украинским военным удалось освободить от российских захватчиков и восстановить контроль над более чем 800 квадратными км территории.
Но показатели пришлось пересматривать, поскольку изначально они были выше, заявил командующий ДШВ Олег Апостол во время встречи с журналистами, цитирует «nv.ua».
Заявление прозвучало в ответ на вопрос представителя аналитического проекта DeepState относительно достоверности данных об освобожденных территориях.
По словам командующего ДШВ, первоначальные показатели одного из этапов операции были выше, однако впоследствии их пересмотрели. Причиной уточнения стало изменение подхода к учету территорий, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие противника.
Кроме того, во время обсуждения журналисты обратили внимание на необходимость различать территории, находившиеся под устойчивым контролем войск армии рф, и районы, куда россияне проникали отдельными группами.
Ранее мы информировали, что в течение октября подразделения Сил обороны Украины впервые совершили за один месяц более 30 тысяч миссий с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).
Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявлял, что в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.
Также стало известно, что пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории в своей полосе обороны на Южно-Слобожанском направлении.
А командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщал об освобождении украинскими защитниками населенных пунктов Шандриголово и Дерилово в рамках наступательной операции «Вивальди», а также установлении полного контроля над Дробышево в Донецкой области.
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