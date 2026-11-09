ВАКС оставил с подозрением судью Верховного суда в отставке

Политика
Читати українською
Суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы стороны защиты экс-судьи на процессуальное действие.
фото: facebook.com/supremecourt.ua

Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС не отменили сообщение о подозрении, врученное судье Верховного суда в отставке Александру Прокопенко в рамках дела бывшего председателя ВС Всеволода Князева о взятке.

Такие решения 22 сентября и 5 ноября приняли судьи, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 22 сентября следственный судья ВАКС отказался поддержать жалобу адвоката экс-судьи Прокопенко на сообщенное подозрение. Поэтому сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционные жалобы защитников подозреваемого (Прокопенко – ред.) оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 22 сентября 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 900 тысяч гривен к экс-судье ВС Александру Прокопенко. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по вызову; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении троим действующим судьям Верховного суда и одному судье в отставке в рамках дела экс-руководителя ВС Всеволода Князева. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Взятка Верховный Суд Судья Константин Жеваго Высший антикоррупционный суд Всеволод Князев
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС продлил следствие по делу замначальника налоговой Тернопольщины
23% украинцев хотели бы перезимовать там, где есть свет, – но не имеют за что
Войска рф ударили по авто с энергетиками в Сумах, есть раненые
Апелляционная палата оставила с подозрением чиновницу налоговой Сумщины
дайджестРезультаты соцопроса на тему «Отключение света, ответственность власти и намерения переехать»
ЕС применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях – президент
Россия начала бить по Украине новой версией «Герани-5»: ГУР раскрыло ее характеристики
инфографикаЦифровая холодная война: как США и Китай делят мир через ИИ-альянсы
ВАКС оставил с подозрением судью Верховного суда в отставке
Стрельба в Кракове: 24-летний нападавший умер в больнице
Больше новостей