Дело против Жеваго о коррупции в Верховном Суде направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 июня направила в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго по делу о коррупции в Верховном Суде.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Телеграм-канале.

«16 июня 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит». Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему Председателю и судьям Верховного Суда», – говорится в сообщении САП.

По данным САП, антикоррупционные органы отследили контакты бизнесмена Жеваго с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был передать деньги другому лицу, привлеченному к преступной деятельности. В свою очередь, третье лицо должно было передать деньги руководству Верховного Суда (Всеволоду Князеву) для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

16 июня 2026, 10:50 НАБУ и САП разоблачили работника СБУ на подстрекательстве ко взяточничеству Антикоррупционные органы заподозрили одного из сотрудников спецслужбы на подстрекательстве к подкупу.

Следствие установило, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19 % акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

«Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта – апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долл. США. Верховный Суд 19.04.2023 принял решение в пользу бизнесмена. После этого 03 и 15 мая 2023 года бизнесмен при пособничестве третьих лиц предоставил неправомерную выгоду Председателю Верховного Суда», – говорится в сообщении.

15 мая 2023 года председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов. А в августе 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену. В сентябре того же года подозрение получил и его пособник.

На данный момент обвинительный акт в отношении бизнесмена направлен в ВАКС для рассмотрения по существу, отметили в САП.

Напомним, утром 16 июня НАБУ вызвало олигарха Константина Жеваго для получения обвинительного акта по делу о предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

А накануне ВАКС назначил к рассмотрению обвинение адвоката по делу Всеволода Князева.

Как известно, ранее ВАКС начал рассмотрение дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды через посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду предоставил украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу относительно покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

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