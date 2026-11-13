Подозреваемого бизнесмена Фисталя оставили с обязанностями еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил до 27 декабря срок действия обязанностей, возложенных на предпринимателя Германа Фисталя. НАБУ и САП подозревают его в организации завладения более чем 231 млн грн Национального института рака во время продажи медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Такое решение 27 октября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Фисталя и отпустил его под 200 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также другими лицами; не посещать определенный перечень помещений; сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет и вернули заграничные паспорта, но остальные обязательства продлили. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить на срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Фисталя – ред.), в связи с применением в отношении него меры пресечения в виде залога. Срок действия определения – два месяца, до 27 декабря 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил до 27 декабря срок действия обязанностей, возложенных на «правую руку» Фисталя Оксану Чулуп; директора ООО «Ортоимпекс» Юрия Василенко; экс-председателя рабочей группы по вопросам сопровождения закупок медицинского оборудования Национального института рака Богдана Борисюка и экс-секретаря тендерного комитета Нацинститута рака Дмитрия Калиущенко.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая зарабатывала на закупках Национального института рака. По данным следствия, фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НИР.

На протяжении 2021-2022 годов во время закупок медицинского оборудования в рамках проекта «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР» участники сделки завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

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