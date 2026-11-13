Корецкий анонсировал снижение цен на украинских АЗС

Стоимость горючего на украинских автозаправочных станциях снизится, поскольку в страну должны поступить новые запасы горючего, имеющие более низкую цену.

Такое заявление сделал премьер-министр Сергей Корецкий во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 13 ноября 2026 года.

Также Корецкий объяснил, что стоимость горючего на украинских автозаправках не меняется одновременно с мировыми ценами. Между этими процессами есть определенный временной промежуток.

14 октября 2026, 17:22 Дизель в Украине может подорожать: что влияет на цены Сергей Куюн объяснил, почему дизель в Украине может преодолеть отметку в 100 гривен за литр, повлияет ли российское топливо на мировой рынок и возможен ли его импорт через третьи страны.

«Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же самое время одномоментно росла в сетях АЗК. Да, был какой-то люфт, была определенная динамика. Но с момента, когда цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также видим динамику снижения», – отметил Корецкий.

Он заверил, что после достижения пика цен на автозаправочных комплексах в Украине началось их снижение. Это происходит на фоне падения стоимости горючего на мировых рынках. Поэтому текущее снижение ценников на стелах АЗС не является окончательным.

«Когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены», – заявил премьер-министр.

По словам Корецкого, за ситуацией на топливном рынке следят правительство, Министерство энергетики Украины и Антимонопольный комитет Украины.

Он подчеркнул, что эти органы контролируют процесс изменения стоимости горючего.

Напомним, недавно Институт потребительских экспертиз проверил, точно ли крупнейшие сети АЗС Украины заправляют автогазом потребителей и выяснил, что более половины автоколонок недоливают газ потребителям на 5-7%.

Кроме этого, с июля на всех автозаправочных станциях Украины начал действовать новый стандарт бензина Е10. Он предусматривает добавление в состав горючего до 10% биоэтанола и является частью адаптации украинского топливного рынка к европейским нормам.

Тем временем 13% украинских автовладельцев почти отказались от авто из-за цен на горючее.

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