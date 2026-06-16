НАБУ вызвало Жеваго для получения обвинительного акта

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на сегодня, 16 июня, олигарха Константина Жеваго для получения обвинительного акта по делу о предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Соответствующая повестка о вызове обнародована на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».

«Согласно требованиям ст.ст. 133, 135 и 137 УПК Украины Вы (Жеваго Константин Валентинович – ред.) вызываетесь 16 июня 2026 года в 10:00 к старшему детективу НАБУ в статусе подозреваемого для участия в процессуальных действиях, связанных с выполнением требований ст. 290, 293 УПК Украины (получение обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования) в уголовном производстве по ч. 4 ст. 369 УК Украины», – говорится в документе.

Ранее Франция отказалась экстрадировать Жеваго в Украину.

Напомним, ВАКС приступил к рассмотрению дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды из-за посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду передал украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу по поводу покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда.

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