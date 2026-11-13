Контроль над Донбассом и выход Финляндии из НАТО: СМИ узнали о требованиях рф на переговорах

Россия на неофициальных переговорах по завершению войны в Украине выдвинула ряд требований, среди которых – передача под её контроль всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на информацию о неофициальных переговорах.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

По данным журналистов, российские представители выдвинули жёсткие условия по созданию «нового европейского порядка безопасности». Эти предложения также представили европейским представителям во время переговоров в Абу-Даби.

В частности, Москва требует сохранить контроль над уже оккупированными территориями Украины и получить весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российский план предусматривает отказ НАТО от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из Альянса.

В то же время Украина, согласно российским предложениям, должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО. При этом возможность её членства в Европейском Союзе не исключается.

Также Москва предлагает демилитаризовать порты Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Отдельно предусматриваются договорённости о свободе судоходства в Чёрном и Балтийском морях.

Требования россии касаются и Молдовы. В частности, Москва предлагает превратить страну в федеративную республику, в состав которой будут входить Молдова, автономная Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

В случае вступления Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия, согласно российскому плану, должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Взамен российская сторона предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Также Москва заявляет о готовности вывести свои войска из Приднестровья.

В то же время BILD подчёркивает, что речь идёт лишь об одном из вариантов, которые обсуждают в неофициальных переговорных кругах. Параллельно работают несколько групп посредников, в частности связанных с военными, которые конкурируют между собой. При этом пока неизвестно, поддержал ли российский диктатор владимир путин именно этот план.

Напомним, во вторник, 10 ноября, Украина и россия возобновили прямые переговоры после девятимесячного перерыва в переговорном процессе при посредничестве США.

Украина представила на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов по перемирию, гарантиям безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Президент Владимир Зеленский назвал трёхсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и довольно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Накануне СМИ писали о том, что Соединённые Штаты предложили изменить административные границы украинских областей в рамках мирных переговоров, чтобы россия могла формально заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями. Украина уже отклонила это предложение.

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