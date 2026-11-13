В Москве в районе Чертаново взорвался внедорожник, за рулем которого находился бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают Следственный комитет рф и российские Telegram-каналы, обнародовав соответствующие кадры.

13 января 2025, 15:44 Кто из российских пропагандистов был ликвидирован во время полномасштабной войны На инфографике – российские пропагандисты, ликвидированные во время полномасштабной войны в Украине.

По данным росСМИ, машина взорвалась на улице Кировоградской. По предварительной информации, громкий взрыв прогремел, когда транспортное средство двигалось. Вероятно, взрывное устройство закрепили под днищем авто со стороны водителя, а сдетонировало оно во время движения.

По словам очевидцев, после громкого взрыва изуродованной машины 72-летний Заворотный самостоятельно выбрался из салона, после чего свидетели вызвали скорую. Пострадавший Заворотный в тяжелом состоянии в больнице.

РосСМИ пишут, что экс-спикер Азарова Заворотный получил осколочные ранения грудной клетки и спины, а также серьезные травмы ног. В настоящее время нет других подробностей взрыва, в частности информации об обстоятельствах установки взрывного устройства и возможных причастных к инциденту.

В то же время Следственный комитет рф сообщил о возбуждении уголовного дела, которое расследуется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, но в дальнейшем может быть переквалифицировано в теракт.

Стоит отметить, что Заворотный является кандидатом исторических наук, публицистом, специалистом в сфере медиа и политики. До 2004 года он работал в Государственной думе рф, а впоследствии занимал должность пресс-секретаря премьера Азарова. Также его называют бывшим советником украинского экс-премьера.

Сейчас Заворотный занимает должность директора Центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технологического университета, а в 2018 году стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Также он возглавлял российский пропагандистский ресурс «Антифашист».

Как известно, Печерский районный суд Киева признал бывшего премьера Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Напомним, утром 12 ноября в поселке Шушары вблизи Санкт-Петербурга произошел взрыв автомобиля, за рулем которого находился российский военнослужащий. В результате взрыва погиб полковник российской армии, еще один человек получил ранения.

В конце августа этого года похожий инцидент произошел в Славянке под Санкт-Петербургом. Тогда в результате взрыва автомобиля погиб подполковник российских войск противовоздушной обороны. Его жена, находившаяся рядом, выжила и была госпитализирована.

А 1 августа в центре Москвы прогремел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi во время празднования банкета. Вероятной целью атаки мог быть главнокомандующий Воздушно-космических сил рф Александр Чайко.

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