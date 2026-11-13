Мог готовить атаки на Киев и позиции ВСУ: СБУ разоблачила агента спецслужб россии

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве еще одного агента российской федерации.
Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.
Мужчина, по данным следствия, готовил новый ракетно-дроновый удар по подразделениям Сил обороны и гражданским объектам Киева.
«Им оказался завербованный врагом житель Черкасской области, который пытался скорректировать атаку рф по местам расположения подразделений Сил обороны Украины и объектам гражданской инфраструктуры в Киеве», – говорится в сообщении СБУ.
Фигуранта поймали «с поличным», когда он сфотографировал расположение одного из подразделений Вооруженных Сил и сообщил об этом куратору из рф, детализировали сотрудники СБУ.
Как отмечается, в дальнейшем агент должен был предоставить российскому спецслужбисту это фото с координатами.
«Сейчас проверяется версия, что враг планировал запустить по этому объекту один из своих дронов», – говорится в заявлении СБУ.
В спецслужбе отметили: в дальнейшем вражеский приспешник планировал отследить и «слить» геолокации нескольких автозаправочных станций и почтовых терминалов столицы Украины. Однако сотрудники СБУ сорвали планы подозреваемого и задержали его.
Для конспирации вероятный агент ФСБ брал с собой сожительницу, которую использовал «втемную», чтобы со стороны все воспринималось как обычные прогулки семейной пары.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля главы Левобережной администрации Днепровского горсовета Юрия Федько в апреле 2025 года.
Также в октябре спецназовцы Службы безопасности Украины задержали 16-летнего жителя Черновцов, который изготовил самодельное взрывное устройство для будущего подрыва военного ВСУ в Хмельницком.
А в сентябре Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили мужчину, который работал на производстве БПЛА и, вероятно, готовил ракетный удар по цехам по изготовлению дронов.
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