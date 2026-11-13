Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, среди раненых есть дети

Сегодня, 13 ноября, российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому. В результате атаки получили ранения по меньшей мере 13 человек, среди них – пятеро детей.

Об этом сообщают и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин и пресс-служба ГСЧС.

По данным местных властей, россияне ударили по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе.

В ГСЧС отметили, что ранения в результате российского удара по Запорожью получили уже 13 человек, в частности пятеро детей.

«В результате российского удара 13 человек ранены, из них 5 детей. На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Количество пострадавших уточняется», – заявили спасатели.

Уточняется, что в результате удара повреждения получили две пятиэтажки, в частности их квартиры и фасады. В одном из зданий возникли пожары в квартирах, также загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 23 людям, среди которых двое детей.

Кроме этого, Семикин подтвердил, что в результате утреннего обстрела города погиб мужчина, который оказался под завалами промышленного объекта в Космическом районе Запорожья.

Как известно, сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четыре человека получили ранения.

Напомним, российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

В частности, ночью россияне атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

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