Российская армия атаковала дроном Харьков, есть погибшие

Национальная безопасность
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Оккупанты 11 ноября атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, также есть пострадавший.
Иллюстративное фото: ГСЧС

Оккупационные войска россии в среду, 11 ноября, атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, еще один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, дрон попал в автомобиль, после чего на месте загорелся пожар. Также в результате атаки повреждено остекление окон многоквартирного дома.

На месте дежурят медики и работают экстренные службы, ликвидирующие последствия удара.

Напомним, россияне 11 ноября ударили по рынку в центре Черноморска. Погибли три человека, 11 пострадали. Повреждены дома и автомобили.

Также сообщалось, что армия российской федерации ударила ночью 11 ноября сразу по шести крупным подстанциям Украины. Также в результате атак россиян были повреждены линии электропередачи разного класса напряжения на Кировоградщине и Ровненщине.

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Харьков Жертвы Обстрел Война в Украине
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