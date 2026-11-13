Во Франции арестовали особняк Жеваго стоимостью 40 млн долларов

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Во Франции арестовали особняк Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов. Решение приняли в рамках дела о растрате 113 млн долларов из банка «Финансы и Кредит».
фото: liga.net

В Париже по запросу Офиса Генерального прокурора Украины арестовали особняк бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов. Арест наложили в рамках расследования дела о растрате 113 млн долларов из банка «Финансы и Кредит».

Об этом сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский..

По его словам, арест недвижимости стал результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей Государственного бюро расследований и французских правоохранителей.

Ковальский отметил, что соответствующее решение приняли в рамках уголовного производства о растрате 113 млн долларов из банка «Финансы и Кредит».

Он также поблагодарил французских правоохранителей за сотрудничество и оперативность в принятии решений.

«Еще одно важное доказательство, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия. Именно над этим продолжаем работать вместе с нашими международными партнерами», – подчеркнул Ковальский.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 16 июня направила в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго по делу о коррупции в Верховном Суде.

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