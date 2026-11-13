В Запорожье в результате утреннего вражеского удара погиб подросток, есть пострадавшие

Сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщают и.о. руководителя ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

«17-летний парень погиб, еще четыре человека ранены в результате утренней атаки на Запорожье», - написал Федоров.

По его словам, сегодня около половины седьмого враг нанес два удара по областному центру, в результате чего были повреждены частные жилые дома.

При этом Семикин уточнил, что из-под завалов спасатели достали четырех пострадавших: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Впоследствии чиновник сообщил об еще одном ударе по Запорожью, после которого в городе вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате атаки под завалами оказался мужчина.

В настоящее время информация о его состоянии и других последствиях удара по областному центру уточняется.

Как известно, российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

Напомним, российские войска в ночь на 13 ноября выпустили по Украине 117 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

В частности, ночью россияне атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.