Пятеро человек пострадали из-за удара по многоэтажке в Ровно

Национальная безопасность
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Российский беспилотник попал в многоэтажку в Ровно 13 ноября. Пятеро человек ранены, в двух квартирах произошел пожар.
фото: t.me/oleksandrkoval_rv

В Ровно во время российской атаки беспилотник попал в жилую многоэтажку. Пострадали пятеро человек, в двух квартирах возникли пожары.

Об этом ночью 13 ноября сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, российский беспилотник атаковал жилой дом. После попадания загорелись две квартиры. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

На данный момент известно о пятерых раненых. Информацию об их состоянии и возможных других последствиях удара уточняют.

Также городские власти готовят отселение жильцов многоэтажки, которая получила повреждения в результате попадания.

Напомним, днем 12 ноября российские оккупационные войска запустили по Украине 143 ударных беспилотника разных типов, среди которых 66 реактивных и два ракетных дрона S8000 «Бандероль». Большинство целей уничтожили или подавили силы ППО.

Также в этот день враг ударил двумя ракетами по объекту «Нафтогаза» в Черниговской области, в результате чего объект получил повреждения.

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