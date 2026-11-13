Ночная атака на Украину: в Киеве горело медучреждение, а в Виннице после обстрела есть пострадавшие

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

О последствиях атак сообщили в Винницкой ОВА и Киевской городской военной администрации.

В Виннице ранения получили две женщины. Обеих госпитализировали, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате российского удара загорелся жилой дом. Взрывная волна повредила другие частные дома, многоквартирные дома и детский сад. На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки.

В Киеве российский беспилотник также вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе столицы из-за падения обломков БпЛА загорелось здание медицинского учреждения.

Информацию о пострадавших и масштабах повреждений в Киеве сейчас уточняют.

Напомним, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

В течение дня 12 ноября враг атаковал Украину 143 ударными БпЛА разных типов, в частности 66 реактивными и двумя ракетными дронами S8000 «Бандероль». Украинская ПВО обезвредила большинство вражеских целей.

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