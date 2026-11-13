ВАКС заочно арестовал директора фирмы по делу о взятке сотруднику СБУ

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу директора ООО «Юка Групп ЛТД» Светлану Бойко. НАБУ и САП подозревают ее в причастности к схеме незаконного бронирования военнообязанных от мобилизации.

Такое решение 26 октября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По версии следствия, Бойко исполняла роль пособника в схеме. По мнению органов, подозреваемая готовила военнообязанным перечень документов, необходимых для оформления трудоустройства, и предоставляла инструкции по их оформлению и заверению. Также она получала от них ряд документов, необходимых для оформления их на работу, и проверяла правильность оформления полученных документов. Кроме того, Бойко обеспечивала формальное трудоустройство военнообязанных на ООО «ЮКА ГРУПП ЛТД», которые фактически не приступали к выполнению определенных им трудовых обязанностей.

25 мая директор ООО «ЮКА ГРУПП ЛТД» выехала за границу в Германию. Ее объявили в розыск и заочно сообщили о подозрении. Поэтому детектив НАБУ просил заочно арестовать Бойко.

«Избрать (Бойко – ред.), которая подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемой, обвиняемой должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем вынести определение», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд отпустил под 5 млн грн залога работника СБУ Игоря Слыша. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему незаконного бронирования военнообязанных. По данным следствия, сотрудник СБУ привлек к схеме пособника и директора предприятия, имевшего статус критически важного. Военнообязанных после получения неправомерной выгоды фиктивно трудоустраивали на предприятии и оформляли им бронирование. При этом фактически они не работали, а начисленную им зарплату должны были возвращать участникам схемы на определенные банковские счета.

НАБУ задокументировало несколько эпизодов незаконного бронирования. Общая сумма неправомерной выгоды составила почти 1 млн грн. В одном из случаев деньги передали в виде криптовалюты. Сотруднику СБУ дополнительно инкриминирована легализация более 18,4 млн грн, которые он использовал для приобретения и оформления недвижимости и автомобиля (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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