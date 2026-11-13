Польша приостановит финансирование закупок оружия для Украины по программе PURL

Польша пока не будет вносить средства в программу PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует Интерфакс-Украина.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы польского правительства, об изменении позиции Варшавы он уже заявил генеральному секретарю НАТО.

«Я сообщил Марку Рютте, что пока мы пока не будем вносить взносы в программу PURL», – сказал Туск.

Среди причин такого решения премьер назвал финансовую нагрузку на польский бюджет, в частности, его значительный дефицит и необходимость направлять большие средства на собственную оборону.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Украина налаживает партнерство с агентством НАТО NSPA, которое позволит быстрее и дешевле закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование.

А на инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в этом году увеличил объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи.

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