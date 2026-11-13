Польша приостановит финансирование закупок оружия для Украины по программе PURL

Польша пока не будет вносить средства в программу PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует Интерфакс-Украина.
По словам главы польского правительства, об изменении позиции Варшавы он уже заявил генеральному секретарю НАТО.
«Я сообщил Марку Рютте, что пока мы пока не будем вносить взносы в программу PURL», – сказал Туск.
Среди причин такого решения премьер назвал финансовую нагрузку на польский бюджет, в частности, его значительный дефицит и необходимость направлять большие средства на собственную оборону.
Напомним, недавно СМИ сообщали, что Украина налаживает партнерство с агентством НАТО NSPA, которое позволит быстрее и дешевле закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование.
А на инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в этом году увеличил объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи.
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