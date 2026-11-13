Польша приостановит финансирование закупок оружия для Украины по программе PURL

Мир
Читати українською
Польша в ближайшее время не будет делать финансовые взносы в программу PURL, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польша пока не будет вносить средства в программу PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует Интерфакс-Украина.

Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 годаБольше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы польского правительства, об изменении позиции Варшавы он уже заявил генеральному секретарю НАТО.

«Я сообщил Марку Рютте, что пока мы пока не будем вносить взносы в программу PURL», – сказал Туск.

Среди причин такого решения премьер назвал финансовую нагрузку на польский бюджет, в частности, его значительный дефицит и необходимость направлять большие средства на собственную оборону.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Украина налаживает партнерство с агентством НАТО NSPA, которое позволит быстрее и дешевле закупать оружие, боеприпасы и военное оборудование.

А на инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в этом году увеличил объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Польша Вторжение России Военная помощь Украине PURl
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиГенерал СБУ Дука вышел из СИЗО, а Германия выделила Украине 200 млн евро. Главное за день
На Виннитчине увеличилось количество пострадавших в результате российских ударов
Польша приостановит финансирование закупок оружия для Украины по программе PURL
Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов евро
Сколько предприятий лишатся статуса критически важных: прогноз главы Минэкономики
Удар по многоэтажке в Запорожье: при разборе завалов погиб спасатель
YouTube заблокировал на территории Украины еще 16 российских каналов
Одна из стран ЕС планирует разработать приложение для уведомления о воздушных угрозах
В Литве задержан мужчина, который, вероятно, сорвал флаг Украины с правительственного здания
Руководитель Моссада прибыл в Вашингтон для обсуждения войны с Ираном – СМИ
Больше новостей