Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 50 человек

Национальная безопасность
Читати українською
Количество пострадавших в результате попадания по городу Запорожье 13 ноября увеличилось до 50 человек.
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Количество пострадавших в результате попадания по жилым многоквартирным домам в городе Запорожье увеличилось до 50 человек.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

«Число раненых возросло до 50 человек, из которых 8 – дети», – написал он.

Семикин также опубликовал фото последствий российского удара по Запорожью.

Напомним, что 13 ноября враг нанес два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток.

Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе. Ранее сообщалось, что ранения травмы получили 30 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Пострадавшие Запорожье Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 50 человек
В Запорожье могут временно ограничить движение по мостам и плотине ДнепроГЭС
ВСУ поразили ракетами «Нептун» завод и склад вражеских дронов в Ростове-на-Дону
Лубинец рассказал, сколько украинских женщин находится в российском плену
Операция «Карфаген»: генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО
Отопление в Киеве подали уже в 99% многоквартирных домов – Кличко
инфографикаПольша и Чехия – основные покупатели украинских игрушек: динамика экспорта и импорта
Компания «Королівський Смак» объявила об остановке производства продукции
Генштаб подтвердил поражение НПЗ «Лукойла» в Волгограде
Апелляция готова пересмотреть конфискацию актива экс-министра агрополитики
Больше новостей