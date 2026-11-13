Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 50 человек

Количество пострадавших в результате попадания по жилым многоквартирным домам в городе Запорожье увеличилось до 50 человек.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

«Число раненых возросло до 50 человек, из которых 8 – дети», – написал он.

Семикин также опубликовал фото последствий российского удара по Запорожью.

Напомним, что 13 ноября враг нанес два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток.

Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе. Ранее сообщалось, что ранения травмы получили 30 человек.

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