Руководитель Моссада прибыл в Вашингтон для обсуждения войны с Ираном – СМИ

Директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман прибыл в Вашингтон для переговоров с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа по вопросу войны с Ираном.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех информированных собеседников.

11 ноября 2026, 14:32 Доллар по два миллиона: как война бьет по экономике Ирана Курс доллара в Иране превысил 2 млн риалов, инфляция достигла 78 процентов, а каждый десятый – безработный. Как война меняет экономику режима аятолл – на инфографике «Слово и дело».

По словам источников издания, Гофман встретится с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, а впоследствии должен отправиться в Майами для встречи со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом.

Как отмечается, визит проходит на фоне попыток Нетаньяху убедить Трампа возобновить военную операцию против Ирана. В то же время американский президент пока не поддержал эту идею.

Издание напоминает, что во время телефонного разговора 5 ноября лидеры стран обсуждали ситуацию вокруг Ирана. По данным источников СМИ, Трамп на данный момент отклонил требования Нетаньяху.

В то же время Трамп поддерживает продолжение морской блокады и экономического давления на Тегеран, параллельно оставляя возможность для дипломатического соглашения.

Axios уточняет, что пресс-службы Моссада, ЦРУ и Белого дома отказались от комментариев относительно визита Гофмана.

При этом, по данным источников издания, представители израильской оппозиции опасаются, что Нетаньяху может попытаться начать новую атаку на Иран или спровоцировать иранский удар по Израилю, чтобы осложнить формирование правительства Айзенкота.

Напомним, недавно Трамп заявил, что возможность новых военных действий против Ирана является крайне «маловероятной», а ряд стран Ближнего Востока выступают за сохранение статус-кво.

Ранее СМИ писали о том, что в Иране все больше религиозных деятелей и высокопоставленных чиновников призывают власти отказаться от многолетнего запрета на разработку ядерного оружия. На фоне угрозы возобновления войны с США и Израилем в стране усиливаются дискуссии о необходимости создания собственной ядерной бомбы для сдерживания потенциальных атак.

Также сообщалось, что Иран сохраняет способность производить около 50 баллистических ракет ежемесячно несмотря на удары США и Израиля.

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