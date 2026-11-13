В Запорожье могут временно ограничить движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

В Запорожье из соображений безопасности рассматривают возможность временного перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

«Понимаю, что такие ограничения создают неудобства для водителей и пассажиров. Но самое важное для нас – безопасность людей», – прокомментировал Семикин это решение.

В ОВА попросили водителей заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные перекрытия и не скапливать транспорт вблизи мостов.

«В случае ограничений движения выбирайте альтернативные пути и следуйте указаниям полицейских. Во время воздушной тревоги не оставайтесь вблизи мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите в ближайшее укрытие», – предостерег Семикин.

Как известно, сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четверо человек получили ранения.

Впоследствии днем российские военные снова атаковали жилой сектор Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе.

По последним данным известно о 50 пострадавших. Среди них – восемь детей.

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