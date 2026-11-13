В Запорожье могут временно ограничить движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

Национальная безопасность
Читати українською
В Запорожье жителей официально предупредили о вероятных временных ограничениях движения по мостовым переходам и плотине ДнепроГЭС из-за атак рф.
AP Photo

В Запорожье из соображений безопасности рассматривают возможность временного перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

«Понимаю, что такие ограничения создают неудобства для водителей и пассажиров. Но самое важное для нас – безопасность людей», – прокомментировал Семикин это решение.

В ОВА попросили водителей заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные перекрытия и не скапливать транспорт вблизи мостов.

«В случае ограничений движения выбирайте альтернативные пути и следуйте указаниям полицейских. Во время воздушной тревоги не оставайтесь вблизи мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите в ближайшее укрытие», – предостерег Семикин.

Как известно, сегодня утром, 13 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погиб 17-летний подросток и еще четверо человек получили ранения.

Впоследствии днем российские военные снова атаковали жилой сектор Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе.

По последним данным известно о 50 пострадавших. Среди них – восемь детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Мост Запорожье Днепровская ГЭС Война в Украине ГЭС Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 50 человек
В Запорожье могут временно ограничить движение по мостам и плотине ДнепроГЭС
ВСУ поразили ракетами «Нептун» завод и склад вражеских дронов в Ростове-на-Дону
Лубинец рассказал, сколько украинских женщин находится в российском плену
Операция «Карфаген»: генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО
Отопление в Киеве подали уже в 99% многоквартирных домов – Кличко
инфографикаПольша и Чехия – основные покупатели украинских игрушек: динамика экспорта и импорта
Компания «Королівський Смак» объявила об остановке производства продукции
Генштаб подтвердил поражение НПЗ «Лукойла» в Волгограде
Апелляция готова пересмотреть конфискацию актива экс-министра агрополитики
Больше новостей