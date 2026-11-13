Компания «Королівський Смак» объявила об остановке производства продукции

Компания «Королівський Смак» объявила о вынужденной остановке производства и закупке всех видов масличных культур. Также предприятие сокращает персонал из-за проблем с электроснабжением и постоянной угрозы российских ударов.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы предприятия Геннадий Тертичный.

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Он рассказал, что регулярные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу производственных мощностей. В то же время, опасность обстрелов создает дополнительные риски для работников.

«Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья», – написал он.

Тертичный добавил, что компания намерена завершить отгрузку уже готовой продукции.

Напомним, накануне стало известно, что агрохолдинг Kernel полностью приостановил работу своих маслоэкстракционных заводов в Украине и временно прекратил закупку семян подсолнечника. Причиной стали российские атаки, в результате которых повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары компании.

А В октябре сообщалось, что свою работу приостановило предприятие немецкого производителя автокомпонентов Kromberg & Schubert, расположенное в селе Рованцы вблизи Луцка.

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