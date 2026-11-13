Одна из стран ЕС планирует разработать приложение для уведомления о воздушных угрозах

Правительство Эстонии планирует в течение полугода создать новое приложение для оповещения о воздушных угрозах, которое позволит гражданам самостоятельно отслеживать движение беспилотников или другие угрозы.

Об этом министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил в комментарии телеканалу ERR.

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Он отметил, что каждый житель должен получать более детальную картину, а не только звук сирены или общее сообщение.

По словам министра, новая система оповещения для населения должна быть разработана в течение шести месяцев и должна не только сообщать об угрозе, но и давать возможность людям наблюдать за ней наглядно.

«Мы должны иметь возможность предоставить каждому жителю более детальную картину ситуации. Не только сирену и какое-то сообщение, а возможность наглядно увидеть, приближается ли угроза к Краби или Выру, Кохиле или Рапле. На основе этой информации люди смогут принимать собственные решения. Это также поможет значительно снизить уровень тревоги», – заявил Херем.

При этом во время разработки эстонцы планируют использовать украинский опыт и наработки приложений, которые собирают и распространяют информацию о воздушных угрозах в режиме реального времени.

Кроме того, в начале следующего года в Эстонии ожидают запуск системы экстренного оповещения через сотовую связь. Ожидается, что новая система позволит отправлять сообщения большому количеству людей за считанные секунды и, в зависимости от угрозы, также обходить настройки звука на телефонах.

В то же время руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло пояснил телеканалу, что в Украине воздушную тревогу объявляют, когда дрон заходит в воздушное пространство определенного региона.

«Сегодня тревоги уже объявляются на уровне районов, и продолжается работа над тем, чтобы обеспечить возможность объявления тревоги даже для меньших территориальных единиц в зависимости от движения воздушных целей», – отметил он.

Как отмечается, сейчас в Эстонии рассматривают несколько вариантов реализации этого проекта. Советник министра обороны Мати Тикерпуу сообщил, что финансирование уже есть, а окончательная стоимость будет зависеть от выбора исполнителя работ.

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По его словам, разработка не должна быть слишком дорогой, поскольку речь идет об относительно простом программном приложении.

«Пока мы еще не на том этапе, чтобы точно сказать, каким именно будет техническое решение. В идеале я не исключал бы возможности обнародования определенной информации, чтобы разработчики также могли создавать собственные решения. Однако на начальном этапе мы, бесспорно, будем двигаться в направлении создания собственного приложения», – добавил представитель эстонского Минобороны.

Как известно, Эстония отменила запрет на перевозку противопехотных мин и планирует возвести около 150 бункеров в уезде Ида-Вирумаа вблизи границы с россией.

Также, по данным СМИ, Эстония переводит войска ближе к границе с рф и закупает оружие с дальностью до 300 км в рамках новой стратегии «активной обороны».

Напомним, сегодня в Украине в приложении «Воздушная тревога» возобновили функцию отслеживания движения воздушных целей рф. Однако доступ к этим данным ограничили: теперь для их просмотра пользователям нужно пройти авторизацию через «Дію».

1 ноября в приложении «Воздушная тревога» появились сообщения о ядерной и химической угрозах. В Воздушных силах ВСУ и ЦПД заявили о кибератаке и заверили, что радиационной опасности нет. Команда приложения после этого временно приостанавливала работу сервиса.

Ранее эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в комментарии «Слово и дело» прокомментировал ситуацию со взломом приложения «Воздушная тревога» и рассказал, как защититься от фейков.

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