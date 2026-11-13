YouTube заблокировал на территории Украины еще 16 российских каналов

Национальная безопасность
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Онлайн-платформа YouTube заблокировала в Украине еще 16 российских каналов, распространявших пропаганду рф.
Фото: belsat.eu

Видеохостинг YouTube заблокировал для пользователей в Украине еще 16 российских каналов, распространявших пропаганду и материалы в поддержку войны против Украины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

От Шария до «Маши и медведя»: крупнейшие заблокированные в Украине YouTube-каналы с пропагандой рфYouTube в октябре заблокировал в Украине каналы Олега Газманова, Николая Баскова, Shaman, Михаила Боярского, Басты, Лолиты, Димы Билана, а также мультсериала Маша и Медведь. На инфографике – самые большие по количеству подписчиков и просмотров заблокированные YouTube-каналы с пропагандой рф.

Среди заблокированных каналов – ресурсы российских военкоров, Z-блоггеров, исполнителей и создателей мультсериала «Маша и Медведь».

В частности, ограничения коснулись каналов российского военкора Александра Сладкова и Z-блогера Сергея Колясникова, известного под псевдонимом Zergulio. Также заблокировали ресурсы исполнителей Надежды Бабкиной, Юлии Савичевой, Виктории Дайнеко, Маши Вебер и группы Uma2rman.

Кроме того, под блокировку попали пропагандистские каналы «Русские склейки СВО», «Севастопольский корреспондент» и иноязычные ресурсы, связанные с мультсериалом «Маша и Медведь».

«Центр противодействия дезинформации продолжает системную работу по очистке информационного пространства Украины от ячеек российского влияния», – говорится в сообщении.

Напомним, что в августе YouTube заблокировал на территории Украины каналы мультсериала «Маша и Медведь».

А ранее мы рассказывали, как за год изменилось количество подписчиков у самых популярных YouTube-блогеров, освещающих темы полномасштабного вторжения рф в Украину.

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