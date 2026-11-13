В Литве задержан мужчина, который, вероятно, сорвал флаг Украины с правительственного здания

Мир
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В столице Литвы задержали мужчину, подозреваемого в срыве украинского флага со здания Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.
Фото: lrt.lt

В Вильнюсе задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в срыве украинского флага со здания Министерства транспорта и коммуникаций Литвы. Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 ноября.

Об этом сообщает LRT, ссылаясь на заявление полиции.

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По данным правоохранителей, примерно в 04:45 утра нетрезвый мужчина сорвал флаг со здания на проспекте Гедиминаса, после чего сломал его черенок и понес по улице. Впоследствии на перекрестке с улицей А. Венуолиса он выбросил флаг в мусоровоз.

Подозреваемый был задержан в тот же день около 22:22 и помещен в изолятор. В полиции отметили, что мужчина 2005 года рождения уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Ему выдвинули подозрение в осквернении флага иностранного государства. В качестве меры пресечения избрали письменное обязательство не покидать страну.

Напомним, недавно в Литве предотвратили поджог предприятия, где хранят оборудование для Starlink, из-за чего глава правительства созвал Комиссию по вопросам национальной безопасности.

Также сообщалось, что Литва выслала троих граждан Украины, обвиненных в работе на иностранные спецслужбы.

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