Посол Украины в НАТО раскрыла сумму взносов в инициативу PURL

С начала запуска американской инициативы PURL Украина уже получила оружие или обязательства от партнеров на сумму более 6 миллиардов долларов США.

Об этом в интервью Европейской правде рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

27 февраля 2026, 15:15 Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURL Приобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

По её словам, финансовое участие в инициативе принимают не только непосредственные члены Альянса, но и ключевые глобальные партнёры.

«У нас есть 25 стран-членов НАТО, которые сделали свои взносы в эту программу. Некоторые из них – не один раз, а несколько раз. Кроме того, у нас есть три страны-партнёра НАТО: Новая Зеландия, Австралия и Япония, которые также уже подключились финансово», – отметила дипломат.

Она также добавила, что пополнение фонда продолжается непрерывно. В частности, на прошлой неделе средства выделили ещё две страны. Финляндия объявила о своём взносе публично во время конференции в Гданьске, тогда как другая страна решила передать средства в непубличном формате.

Глава миссии отметила, что недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского существенно ускорил предоставление помощи, не дожидаясь официальных встреч лидеров. Благодаря такой поддержке партнёров был объявлен рекордный пакет взносов в программу PURL – более 1 миллиарда долларов США за один раз.

В настоящее время украинская сторона совместно с НАТО работает над тем, чтобы все задекларированные средства как можно быстрее поступили на счета Альянса, а необходимые противобаллистические средства незамедлительно отправились на фронт.

Напомним, недавно министр обороны Михаил Фёдоров сообщил, что международные партнёры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн». В частности, около $1 млрд направят на программу PURL.

Также накануне стало известно, что Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Новый взнос является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

Кроме того, Австралия объявила о предоставлении Украине дополнительных 100 млн долларов военной помощи для закупки критически важного вооружения и оборудования на фоне продолжающейся российской агрессии.

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