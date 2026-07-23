В Минобороны назвали стоимость вооружения, которое Украина получила через PURL за год

За год к инициативе PURL присоединились 29 стран, их общий объем взносов для поставок критического вооружения для Украины достиг $6,7 миллиарда.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что в течение года крупнейшие взносы в рамках PURL сделали: Норвегия – 1,36 млрд долларов; Нидерланды – $1,163 миллиарда; Германия – $900 миллионов; Канада – $834 миллиона; Швеция – $546 миллионов.
По данным Минобороны, PURL стал одним из ключевых механизмов обеспечения критических потребностей Украины в вооружении и оборонном оборудовании американского производства.
«За год к инициативе присоединились 29 стран – 26 государств-членов НАТО и 3 страны-партнера. Общий объем взносов достиг $6,7 млрд. Это позволило профинансировать более десяти пакетов вооружения для Сил обороны Украины», – говорится в сообщении.
При этом одним из важнейших результатов PURL стало обеспечение Украины перехватчиками для систем Patriot.
«Именно они критически необходимы для защиты городов, гражданского населения и критической инфраструктуры от российских баллистических атак. Сегодня около 95% перехватчиков для Patriot, таких как PAC-3, Украина получает именно через механизм PURL», – заявляет ведомство.
Как известно, механизм PURL стартовал в июле 2025 года и работает на основе приоритетного списка военных потребностей, определенного Украиной и согласованного со США и НАТО.
Напомним, недавно стало известно, что власти Словении направят дополнительные 50 млн долларов США на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить как минимум такой же уровень поддержки в 2027-м.
Также отдельно сообщалось, что правительство Чехии изменило позицию относительно финансирования военной помощи Украине и планирует сделать взнос в программу PURL.
Кроме того, Австралия объявила о предоставлении Украине дополнительных 100 млн долларов военной помощи для закупки критически важного вооружения и оборудования на фоне продолжающейся российской агрессии.
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