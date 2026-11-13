Сколько предприятий лишатся статуса критически важных: прогноз главы Минэкономики

Примерно 10-15% предприятий могут лишиться статуса критически важных после пересмотра критериев его предоставления. Причиной станут более жесткие требования к компаниям.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в эфире телемарафона.

27 октября 2026, 14:23 «Новая социальная модель» бронирования и мобилизации: перекладывает ли правительство ответственность на бизнес Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, почему бизнес не должен брать на себя обязанности государства и как частые изменения законодательства влияют на предприятия и военнообязанных.

По его словам, в настоящее время в Украине действует около 600 критериев критичности, установленные разными органами власти.

После утверждения новых правил предприятия повторно проверят на соответствие требованиям. Компании, которые не будут выполнять их, потеряют статус, но смогут подать документы повторно.

«Мы уже приняли решение о пересмотре 90% критериев критичности, которые будут сейчас на согласовании Министерства юстиции, и остается еще 10%, которые мы ожидаем финализировать в течение следующих недель. Ожидаем, что ориентировочно около 10-15% предприятий не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности», – сказал Кравченко.

Вместе с тем, для предприятий, срок действия статуса которых завершается в ноябре-декабре, планируют предусмотреть автоматическое продление еще на 31 день для адаптации к новым требованиям.

Напомним, в конце октября Кабинет министров обнародовал обновленные правила бронирования критически важными предприятиями военнообязанных работников. В частности, компаниям ОПК уменьшили квоту на максимально возможный уровень бронирования от мобилизации до 95%.

Также сообщалось, что премьер-министр Серей Корецкий анонсировал подготовку общественного договора по мобилизации и бронированию до 1 декабря.

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