Украина отклонила новое предложение администрации президента США Дональда Трампа относительно изменения административных границ, которое должно было помочь разблокировать мирные переговоры с россией. Американский план предусматривал возможность формального признания москвой контроля над Донбассом без передачи россии городов, которые остаются под контролем Киева.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

По данным издания, представители Трампа предложили территориальный компромисс, который позволил бы россии заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями без фактической передачи ей населенных пунктов, удерживаемых украинскими военными.

Как известно, американские усилия по завершению войны в значительной степени зашли в тупик из-за требований москвы передать ей около 5,2 тысячи квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей, которые российская армия не смогла захватить.

Накануне переговоров в Абу-Даби 10 ноября Трамп предположил, что после завершения войны Украина будет иметь «другую форму». В то же время американские чиновники намекали, что Киев якобы в частном порядке продемонстрировал определенную готовность к территориальным уступкам.

Однако украинский источник, близкий к переговорам, опроверг такие утверждения.

«Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по территориям, которые оккупирует россия. Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда было нашей позицией за столом переговоров», – заявил собеседник The Telegraph.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что Соединенные Штаты предложили изменить административные границы украинских областей в рамках мирных переговоров, чтобы россия могла формально заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями. В то же время Украина сохранила бы контроль над городами, которые в настоящее время удерживают Силы обороны.

Как известно, во вторник, 10 ноября, Украина и россия возобновили прямые переговоры после девятимесячного перерыва в переговорном процессе при посредничестве США.

Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и достаточно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.