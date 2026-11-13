Украина открывает союзникам доступ к более 5 млн видео с поля боя для разработки ИИ-оружия – NYT

Украина открывает иностранным оборонным компаниям доступ к базе данных Avenger Labs, которая содержит более 5 миллионов видеозаписей с поля боя. Их будут использовать для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ), способных самостоятельно выявлять военные цели и управлять беспилотниками.

Об этом сообщает The New York Times.

14 октября 2026, 07:44 Украина совместно с НАТО разработала ИИ-модели для прогнозирования атак дронов и боевых задач Украина и НАТО совместно разработали две ИИ-модели для прогнозирования атак дронов и планирования военных операций.

Как отмечает издание, за почти пять лет полномасштабной войны Украина накопила огромные объемы видео-, аудио- и текстовых данных о боевых действиях. Эта информация стала важным ресурсом для разработки автономных систем вооружения на основе искусственного интеллекта.

Сейчас базу Avenger Labs используют около 30 украинских оборонных компаний. Теперь правительство решило предоставить доступ к ней предприятиям из стран-союзников, чтобы ускорить разработку новых технологий и углубить сотрудничество в сфере безопасности.

Украина будет предоставлять данные бесплатно, однако компании должны передавать украинским военным лицензии на программное обеспечение, созданное с их использованием.

В рамках первого соглашения доступ к базе получат 12 британских оборонных компаний. Также Киев ведет переговоры с другими государствами.

По информации NYT, западные оборонные предприятия активно разрабатывают автономное вооружение, однако сталкиваются с нехваткой реальных боевых данных для обучения искусственного интеллекта. Украина может предложить значительно больше такой информации, чем любой другой потенциальный партнер.

База Avenger Labs содержит более 5 миллионов видеозаписей разведки и ударов беспилотников. Среди них – кадры уничтожения российской техники, передвижения военных, работы дронов ночью и при разных погодных условиях.

Система позволяет отбирать тысячи видеозаписей по конкретным категориям целей, например танки зимой, грузовики ночью или российские беспилотники, зафиксированные тепловизионными камерами.

Компании не получают непосредственного доступа к просмотру видео. Вместо этого они обучают свои модели искусственного интеллекта в изолированной цифровой среде. Платформа зашифрована и размещена на облачных серверах за пределами Украины.

После завершения обучения модель можно установить на воздушный беспилотник, наземного робота или морской дрон. Это позволяет технике самостоятельно искать определенные типы военных целей.

Представитель одной из компаний, которая уже использует такую систему на поле боя, сообщил, что во время обучения ее модели доля ложных положительных срабатываний составляла менее 5%.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на риски использования таких технологий. В частности, исследовательница Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Екатерина Бондарь отметила, что данные с украинского поля боя могут быть менее эффективными в других конфликтах, где используются другие виды вооружения и военной техники.

Правозащитники также обеспокоены отсутствием четких международных правил применения автономного летального оружия.

По данным NYT, лицензионные соглашения по использованию украинских данных не содержат отдельных положений о соблюдении прав человека. Украинская сторона считает, что ответственность за выполнение Женевских конвенций и других международных договоров должны нести правительства стран, которые получают доступ к информации.

Издание отмечает, что Украина открывает доступ к боевым данным на фоне международных дискуссий относительно правового регулирования автономного оружия. Во время переговоров ООН в Женеве представители США и россии выступили против требования обязательного «значимого человеческого контроля» над летальными автономными системами. Обсуждения соответствующего международного договора должны продолжиться в ближайшее время.

Напомним, в октябре сообщалось, что Украина и НАТО разработали две инновационные модели искусственного интеллекта для военных нужд. В частности, одна из них прогнозирует атаки российских беспилотников, а другая помогает в планировании артиллерийских операций.

Также ранее Украина и Великобритания договорились развивать военные технологии на основе ИИ.

Как известно, OpenAI также бесплатно поделится с Украиной программой киберзащиты Daybreak.

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