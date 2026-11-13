В Украине обновили условия выплат за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

В Украине обновили правила предоставления компенсаций работодателям за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью. В частности, отныне получить такую помощь могут и работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью III группы. Также расширили возможности для молодежи без страхового стажа.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров №1388 от 28 октября 2026 года, сообщает Государственная служба занятости.

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Размер компенсации зависит от группы инвалидности работника. Для обустройства рабочего места человека с инвалидностью I группы работодатель может получить до 130 тысяч гривен, II группы – до 86,5 тысячи гривен, а III группы – до 43,2 тысячи гривен.

Отдельно предусмотрели возможность получить компенсацию за обустройство рабочего места для молодежи с инвалидностью в возрасте до 35 лет, не имеющей страхового стажа. Речь идет о тех, кто впервые трудоустраивается или обустраивает собственное рабочее место для предпринимательской деятельности.

Потребность в обустройстве рабочего места должны подтверждать соответствующим медицинским заключением. Компенсацию можно направить на приобретение необходимого оборудования, в частности мобильных телефонов – в пределах 10% от предельной суммы, а компьютерной техники – до 20%.

Важно, что возмещению подлежит только новое оборудование, приобретенное после заключения трудового договора. Перед предоставлением компенсации специалисты службы занятости проверяют обустройство рабочего места. Такой осмотр могут провести как лично, так и дистанционно.

В Госзанятости напомнили, что программа компенсаций работает с 2023 года. За это время более 4 тысяч работодателей обустроили около 5 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью. Всего на это направили 352 миллиона гривен, а средний размер выплаты составил около 73 тысяч гривен.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Также в Украине обновили алгоритм проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации родителям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь при проверке система учитывает информацию из последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

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