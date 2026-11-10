США требуют привлечь Европу к мирным переговорам по Украине – Politico

Соединенные Штаты настаивают на привлечении европейских стран к следующему раунду мирных переговоров по завершению войны в Украине. Представители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют убедить россию согласиться на непосредственное участие Европы в обсуждении будущей архитектуры безопасности континента.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, согласившихся говорить на условиях анонимности.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

По словам собеседников издания, Кушнер и Уиткофф поднимут вопрос участия Европы во время трехсторонних переговоров Украины, США и россии, которые должны начаться во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби. Это будет первая встреча в таком формате с февраля.

Американская сторона стремится ускорить переговорный процесс и сделать нынешний раунд последним, который пройдет без полноценного участия европейских представителей.

«Нам нужна Европа за столом переговоров. Поэтому наше предложение состоит в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после этой трехсторонней встречи», – заявил один из американских чиновников.

В то же время европейским правительствам и институтам ЕС придется в ближайшее время определиться, кто именно будет представлять их интересы на переговорах. Этот вопрос уже вызвал разногласия среди европейских союзников Украины. В частности, часть стран выступает против прямых контактов с российским диктатором владимиром путиным.

Американские чиновники позитивно оценили телефонные разговоры лидеров Финляндии и Норвегии с путиным 27 октября и призвали европейцев активнее контактировать с Москвой.

По словам одного из собеседников, европейские страны должны непосредственно слышать позицию россии и самостоятельно доносить Кремлю свои требования, а не полагаться исключительно на посредничество Вашингтона.

На этой неделе в Абу-Даби также должны прибыть советники по вопросам безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Италии, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Однако из-за возражений россии они не будут принимать участия в основных переговорах. Ожидается, что Кушнер и Уиткофф будут проводить с ними отдельные консультации.

По информации Politico, первый день переговоров в Абу-Даби будет посвящен гарантиям безопасности для Украины и возможному пересмотру архитектуры безопасности Европы. На второй день стороны планируют перейти к территориальным вопросам, в частности к обсуждению будущих границ Украины, а также других спорных тем.

Европейские правительства опасаются, что Трамп может согласиться на давние требования путина по ограничению влияния НАТО в регионе.

В то же время американские чиновники заверяют, что Альянс будет оставаться ключевым элементом коллективной обороны Европы. Однако, по их мнению, отношения между европейскими странами и россией требуют фундаментального пересмотра.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что Украина и россия во время закрытых обсуждений демонстрируют определенную гибкость в вопросе контроля над украинскими территориями после завершения войны.

Накануне член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров со США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности активизация обменов военнопленными.

Также сообщалось, что Франция будет принимать участие в переговорах Украины, США и россии, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. На встрече также будут представлены другие европейские страны.

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