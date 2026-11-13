«Уже не звучит, что мы часть россии»: в Беларуси заговорили о диалоге с Европой

Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает на возобновление диалога с Евросоюзом, подчеркивая, что в Европе перестали считать страну «несамостоятельной частью рф».
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
По словам Секреты, в Евросоюзе сейчас проходят «достаточно серьезные дискуссии» относительно отношений с Минском. Он утверждает, что европейские страны начали замечать усилия белорусского руководства, направленные на открытость и готовность к переговорам.
«Больше не звучат безапелляционные утверждения о том, что мы лишь несамостоятельная часть россии, с которой не стоит вести диалог. Там замечают усилия нашего руководства, направленные на открытость и готовность к переговорам», – заявил замминистра.
Кроме этого, он напомнил, что Беларусь географически расположена в Европе и должна поддерживать контакты как с восточными, так и с западными соседями.
«Я надеюсь, что вскоре нам удастся достичь прогресса в отношениях с западноевропейскими соседями», – сказал Секрета.
В то же время белорусский дипломат не уточнил, о каких именно переговорах с ЕС идет речь и какие конкретные шаги Минск готов предпринять для улучшения отношений с Европой.
Тем временем на территории Беларуси продолжают периодически включать ретрансляторы, усиливающие сигнал для дронов из рф, сообщили в Госпогранслужбе.
Также президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном усилении российских атак на западные области страны. По его словам, россия использует территорию Беларуси для размещения ретрансляторов беспилотников, а в дальнейшем может попытаться расположить там другие виды вооружения, в частности баллистические ракеты.
А аналитики The Wall Street Journal считают, что россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть ее глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт, поскольку продвижение российской армии на востоке Украины замедляется.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»