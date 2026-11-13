«Уже не звучит, что мы часть россии»: в Беларуси заговорили о диалоге с Европой

Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает на возобновление диалога с Евросоюзом, подчеркивая, что в Европе перестали считать страну «несамостоятельной частью рф».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По словам Секреты, в Евросоюзе сейчас проходят «достаточно серьезные дискуссии» относительно отношений с Минском. Он утверждает, что европейские страны начали замечать усилия белорусского руководства, направленные на открытость и готовность к переговорам.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

«Больше не звучат безапелляционные утверждения о том, что мы лишь несамостоятельная часть россии, с которой не стоит вести диалог. Там замечают усилия нашего руководства, направленные на открытость и готовность к переговорам», – заявил замминистра.

Кроме этого, он напомнил, что Беларусь географически расположена в Европе и должна поддерживать контакты как с восточными, так и с западными соседями.

«Я надеюсь, что вскоре нам удастся достичь прогресса в отношениях с западноевропейскими соседями», – сказал Секрета.

В то же время белорусский дипломат не уточнил, о каких именно переговорах с ЕС идет речь и какие конкретные шаги Минск готов предпринять для улучшения отношений с Европой.

Тем временем на территории Беларуси продолжают периодически включать ретрансляторы, усиливающие сигнал для дронов из рф, сообщили в Госпогранслужбе.

Также президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном усилении российских атак на западные области страны. По его словам, россия использует территорию Беларуси для размещения ретрансляторов беспилотников, а в дальнейшем может попытаться расположить там другие виды вооружения, в частности баллистические ракеты.

А аналитики The Wall Street Journal считают, что россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть ее глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт, поскольку продвижение российской армии на востоке Украины замедляется.

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