Почти 130 тысяч жалоб: пользователи столкнулись с масштабным сбоем сервисов Microsoft

Пользователи в разных странах столкнулись с перебоями в работе сервисов Microsoft. Проблемы возникли с почтой Outlook, платформой Teams и помощником Copilot. Причиной стали технические неполадки с серверами компании.

Об этом сообщает Reuters.

Массовые жалобы начали поступать после того, как часть серверов Microsoft неожиданно стала недоступной. В частности, пользователи не могли открыть свои почтовые ящики, отправлять и получать электронные письма.

Масштаб проблемы был значительным, а количество сообщений о неисправности Outlook на платформе Downdetector достигло почти 130 тысяч.

Сначала Microsoft сообщила о проблемах с доступом к корпоративной почте Exchange Online в США. Позже компания уточнила, что перебои могут влиять на работу Microsoft 365 в других регионах мира.

По информации BleepingComputer, проблемы могли также затронуть SharePoint Online, который используют для совместной работы с файлами, и Microsoft Defender XDR – систему киберзащиты.

В компании объяснили, что недоступность части серверов привела к перераспределению нагрузки на остальную инфраструктуру. Из-за этого возникли дополнительные ошибки подключения. В то же время Microsoft подчеркнула, что причиной сбоя не был чрезмерный рост трафика.

Как пишут медиа, внутреннее расследование также выявило возможные проблемы с компонентом, который автоматически проверяет состояние серверов. На данный момент компания тестирует изменения, которые позволят обойти этот механизм и предотвратить повторение неисправностей.

Для восстановления работы сервисов Microsoft приостановила обновления, перенаправила часть трафика на другую инфраструктуру и начала перезапускать серверы, которые вышли из строя.

Точных сроков полного восстановления всех сервисов компания на момент сообщения не назвала.

Напомним, ранее на ресурсах Фонда Викимедиа выявили несанкционированную активность автономных ИИ-агентов OpenAI, которые пытались манипулировать внутренними сервисами платформы, перегрузили систему и вызвали технические сбои.

Кроме того, летом пользователи по всему миру жаловались на масштабный сбой в работе сервисов Meta – Facebook, Instagram и Messenger, а также в работе самого сервиса Downdetector.

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