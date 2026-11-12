Под Санкт-Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником, он погиб – СМИ

Утром 12 ноября в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошел взрыв автомобиля, за рулем которого находился российский военнослужащий. В результате взрыва погиб полковник российской армии, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщают российские издания.

Как отмечается, взрыв прогремел утром 12 ноября на Колпинском шоссе в поселке Шушары недалеко от магазина «Лента».

По данным источников, за рулем автомобиля находился российский полковник, погибший на месте. Рядом с ним был член его семьи, который выжил, однако получил ранения.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что взрыв был настолько мощным, что взрывной волной выбило стекла вблизи места происшествия. Осколки стекла разлетелись по дороге.

В настоящее время официального подтверждения личности погибшего полковника и других обстоятельств взрыва нет.

Напомним, в конце августа этого года похожий инцидент произошел в Славянке под Санкт-Петербургом. Тогда в результате взрыва автомобиля погиб подполковник российских войск противовоздушной обороны. Его жена, находившаяся рядом, выжила и была госпитализирована.

Также ранее в Москве нашли мертвым 83-летнего генерал-майора ФСБ россии в отставке Игоря Лаптева.

А 1 августа в центре Москвы прогремел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi во время празднования банкета. Вероятной целью атаки мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами рф Александр Чайко.

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