Цены на нефть упали более чем на 1,5% на фоне ожиданий перемирия в Украине

Мировые цены на нефть в четверг, 12 ноября, снизились более чем на доллар за баррель на фоне ожиданий возможного перемирия между Украиной и россией, а также ослабления опасений по поводу эскалации войны на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на рынок оказывают рост добычи ОПЕК+ и увеличение запасов нефти в США.

Об этом сообщает Reuters.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,47 доллара, или 1,58%, – до 91,29 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 1,24 доллара, или 1,43%, опустившись до 85,29 доллара за баррель.

По словам главного стратега Nissan Securities Investment Хироюки Кикукавы, снижение цен связано с ожиданиями инвесторов относительно возможного прекращения боевых действий в Украине и отсутствия дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана.

«Рынки падают на фоне ожиданий, что за кулисами продолжаются усилия для достижения перемирия между россией и Украиной, а также того, что война с Ираном вряд ли обострится накануне саммита США и Китая на следующей неделе», – отметил аналитик.

В то же время он подчеркнул, что неопределенность вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, будет сдерживать дальнейшее резкое падение цен.

Как отмечает агентство, украинские и российские переговорщики во время двухдневных мирных переговоров в Абу-Даби, которые завершились в среду, договорились о масштабном обмене пленными. В то же время американские посредники сообщили, что между сторонами остаются разногласия по ключевым вопросам, в частности территориям.

Тем временем ситуация вокруг Ирана остается напряженной. Представитель иранского руководства по вопросам безопасности Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не позволит вывезти из страны даже малейшее количество обогащенного ядерного материала, а новые американские удары будут иметь последствия.

Дополнительным фактором снижения нефтяных котировок стал рост добычи стран ОПЕК+ в октябре. В частности, увеличила производство Саудовская Аравия, несмотря на перебои с судоходством через Ормузский пролив.

Кроме того, по предварительным данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 9 млн баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) должны обнародовать в четверг, 12 ноября.

Напомним, мировые цены на нефть во вторник, 10 ноября, продолжили падение после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости новых военных ударов по Ирану.

Также как известно, в октябре цены на нефть снизились примерно на 2% после решения президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций и пошлин против рф, что могло увеличить поставки российского топлива.

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