«Течение истории не остановить»: Си Цзиньпин сделал заявление о «воссоединении» Китая и Тайваня

Глава Китая Си Цзиньпин считает, что «воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно», ведь «течение истории остановить невозможно». В то же время он заверил, что это должно произойти мирным путем.

Такое заявление председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая сделал в Доме народных собраний в Пекине, информирует Reuters.

«Поток истории остановить невозможно. Полное воссоединение родины должно состояться и непременно будет осуществлено», – подчеркнул он.

24 августа 2026, 15:30 Остров против материка: сравнение военного потенциала Тайваня и КНР Тайвань имеет 750 танков, 269 боевых самолетов и 26 кораблей. Вместе с тем армия Республики на порядки меньше, чем у КНР. «Слово и дело» сравнивает на инфографике военный потенциал двух Китаев - демократического и коммунистического.

В то же время Си Цзиньпин пообещал сделать это мирным путем, не упоминая о применении силы.

Он сказал, что Китай придерживается принципов «мирного воссоединения» и политики «одна страна – две системы» в отношении Тайваня. По его словам, Пекин готов вести переговоры с Тайванем, придерживаясь при этом концепции «единого Китая» – позиции, согласно которой оба берега Тайваньского пролива являются одной страной.

Все китайцы, в том числе и жители Тайваня, должны объединиться, чтобы сообща противостоять «сепаратистским» силам, выступающим за независимость острова, и стремиться к мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, добавил Си Цзиньпин.

Заявление глава Китая сделал на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866–1925) – фигуры, которую почитают как в современном Тайване, так и в материковом Китае.

«Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил лидер КНР.

Как известно, КНР считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и неоднократно предлагала модель автономии «одна страна – две системы», которую не поддерживает ни одна из ведущих тайваньских политических партий.

В свою очередь власти Тайваня признали усиление давления Пекина на остров. КНР продвигает объединение и обещает всем преимущества от него, но Тайбэй по-прежнему полон решимости защищать суверенитет и демократическое устройство, приводит агентство «CNA» слова министра по делам материкового Китая Цю Чуй-чжэна.

Также тайваньские власти, в отличие от аналогичных празднований в 2016 году, отказались отправлять официальную делегацию на торжества в честь Сунь Ятсена в Пекин и предостерегли граждан от какого-либо участия в памятных мероприятиях на материке.

Ранее мы информировали, что Тайвань ускоряет подготовку к возможной войне с Китаем и активно изучает украинский опыт применения беспилотников против более сильного противника. Остров планирует резко нарастить производство воздушных и морских дронов и меняет подход к организации обороны.

Кроме этого, Тайвань провел ежегодные масштабные военные учения Han Kuang, во время которых военные отработали действия на случай нападения Китая.

Тем временем президент США Дональд Трамп после поездки в Китай призвал Тайбэй воздержаться от «отделения» от Пекина и подчеркнул, что обеим сторонам следует «успокоиться».

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