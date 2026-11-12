Вражеский дрон попал в девятиэтажку в Киеве: вспыхнул пожар, есть раненые

Утром 12 ноября дрон российской армии попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе Киева. На месте вспыхнул пожар.

Об этом на своих официальных страницах в соцсетях сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

По предварительным данным, в результате попадания БПЛА, произошло возгорание с третьего по шестой этажи девятиэтажки.

12 ноября 2026, 02:58 Каллас сообщила, сколько украинских детей незаконно вывезли в россию Россия незаконно депортировала более 20,5 тысячи украинских детей. По состоянию на ноябрь 2026 года, по данным ЕС, домой вернули только 2790.

«Предварительно, есть частичное разрушение на уровне 5 этажа. Экстренные службы на месте», – добавил мэр Киева.

Также он сообщил, что известно о раненых в результате утренней атаки. Медики уже оказали им необходимую помощь на месте.

В то же время в КГВА сообщили о погибшей 44-летней женщине и 5 раненых.

«К сожалению, в результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина. Выражаем соболезнования родным и близким. Количество пострадавших возросло до 5 человек», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Движение транспорта по улице Соломенской временно перекрыли на участке от улицы Алексеевской до улицы Максима Кривоноса.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ривненскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Также этой ночью враг атаковал баллистическими ракетами Киев. Около 01:00 Воздушные силы сообщили об угрозе для Броваров и Киева, а впоследствии уточнили, что ракета движется непосредственно на столицу.

Всего российские войска в ночь на 12 ноября атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными беспилотниками разных типов, из которых 73 – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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