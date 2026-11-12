Кремль скрывает реальные потери на войне, закрывая базы данных и преследуя за фото могил – СМИ

Российские власти усиливают попытки скрыть реальные масштабы потерь армии рф в войне против Украины. Кремль ограничивает доступ к государственной статистике, засекречивает судебные дела о погибших военных и преследует людей, которые фотографируют их могилы. По данным независимых журналистов, удалось установить имена почти 283 тысяч погибших российских солдат.

Об этом сообщает Politico.

2 октября 2026, 14:02 Цена вторжения: потери армии рф сравнялись с количеством населения Екатеринбурга Димитровград, Сургут, Тверь, Калуга, Екатеринбург. На инфографике «Слово и дело» – потери россии в войне по сравнению с населением русских городов.

Как отмечает издание, в сентябре российский суд приговорил жителя Ярославля к 14 годам колонии за фотографирование надгробий военных, погибших на войне против Украины.

В последние месяцы российские власти начали предупреждать, что за фотографирование военных захоронений может грозить даже пожизненное заключение. В то же время сотрудники ФСБ патрулируют кладбища, выявляя людей, документирующих могилы погибших.

По информации Politico, с лета в разных регионах россии задержали несколько десятков человек. В закрытых судебных процессах им предъявляют обвинения в государственной измене, в частности в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Историк немецкого Центра современной истории имени Лейбница Ян Берендс считает, что увеличение количества военных захоронений вызывает беспокойство российских властей, поскольку напоминает о неудачах войны, развязанной владимиром путиным.

Сколько российских военных погибли в Украине

По данным проекта Russia 200, созданного независимым изданием «Медиазона» и русской службой BBC, журналистам удалось установить имена почти 283 тысяч российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения.

Для подсчетов используют открытые источники, в частности сообщения в социальных сетях, публикации местных СМИ и информацию о захоронениях. В то же время журналисты подчеркивают, что не имеют возможности задокументировать каждый случай гибели на фронте.

Другие оценки свидетельствуют о значительно больших потерях. В частности, британское Министерство иностранных дел и нидерландские разведывательные службы оценивают количество погибших российских военных в более чем полмиллиона.

Даже самые низкие оценки потерь российской армии в войне против Украины значительно превышают потери СССР во время почти десятилетней войны в Афганистане.

Как Кремль скрывает информацию о потерях

В начале полномасштабного вторжения российские власти еще публиковали отдельные данные о погибших. В частности, в сентябре 2022 года тогдашний министр обороны рф Сергей Шойгу заявил о 5937 погибших военных. С тех пор официальная информация о потерях почти не обнародуется.

В апреле 2024 года представитель Кремля напомнил журналистам, что данные о погибших являются государственной тайной, а сообщать о потерях имеет исключительное право Министерство обороны рф.

Впоследствии Росстат закрыл доступ к статистике избыточной смертности, которая была открытой еще с 1990-х годов. Эти данные помогали независимым исследователям проверять собственные подсчеты потерь.

Кроме того, в конце 2025 года российские власти ограничили доступ к судебным делам о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. По данным Russia 200, в течение 2025 года было зафиксировано почти 90 тысяч таких дел – более чем в десять раз больше, чем в предыдущие годы полномасштабного вторжения.

Трещанин отметил, что количество производств стремительно росло: сначала их было 40 тысяч, через четыре месяца – 70 тысяч, а еще через два месяца – уже 90 тысяч. После этого доступ к соответствующей информации засекретили.

Зачем россия скрывает потери

Российский военный аналитик, соратник покойного оппозиционера Алексея Навального Ян Матвеев считает, что сокрытие потерь помогает Кремлю продолжать вербовку новых военнослужащих.

По его словам, если бы потенциальные контрактники знали, какой процент военных выживает на фронте и сколько времени в среднем живут новобранцы после отправки на войну, российским властям было бы значительно сложнее набирать даже 30 тысяч человек ежемесячно.

Кроме того, сокрытие реальных потерь может быть направлено на иностранную аудиторию, прежде всего на президента США Дональда Трампа. По мнению аналитика, Кремль пытается убедить американского президента, что российская армия находится на пороге победы в войне.

В то же время независимые журналисты вынуждены постоянно менять методы сбора информации из-за новых ограничений и угрозы преследования.

В частности, фотографии могил и видеозаписи похорон, которые в начале вторжения были важными источниками информации, теперь используют значительно осторожнее из-за опасности для волонтеров.

Напомним, в НАТО сообщали, что потери российской армии за прошлый месяц составили более 50 тысяч военных, тогда как украинские – около 5 тысяч.

Также сообщалось, что по состоянию на начало октября общие потери армии рф превысили 1,5 миллиона военных. Для сравнения, это все население Екатеринбурга – четвертого по численности города рф.

По словам президента Владимира Зеленского, в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения.

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