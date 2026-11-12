Апелляция возобновила слушание дела экс-прокурора с Кропивницкого

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда возобновила слушание жалоб на приговор, которым к 6 годам лишения свободы приговорили мобилизованного бывшего заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина.

Такое решение 9 ноября приняла коллегия судей АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-заместителя прокурора Кировоградщины Алексея Варакина в предложении и предоставлении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией половины имущества и лишением классного чина старший советник юстиции. Также суд запретил ему после заключения занимать определенные должности в течение 3 лет.

На указанный приговор подали апелляционные жалобы. Позже Варакин мобилизовался, и слушание его дела приостановили. Однако прокурор САП просил возобновить слушание.

«Возобновить судебное производство по апелляционным жалобам обвиняемого (Варакина – ред.), защитников на приговор Высшего антикоррупционного суда от 20 января 2022 года в уголовном производстве. Назначить апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб на 23 ноября 2026 года в 14:00 в помещении АП ВАКС. Для обеспечения участия (Варакина – ред.) в судебных заседаниях направить копию этого определения воинской части Вооруженных Сил Украины», – говорится в решении.

Напомним, в январе 2017 года Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры задержала в то время заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина. Его задержали во время передачи взятки в размере 1000 долларов военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона Украины за непредставление последним апелляционной жалобы на решение хозяйственного суда Кировоградской области. Этим решением отказали в удовлетворении иска военного прокурора Кировоградского гарнизона о признании недействительным договора аренды земельного участка, заключенного в 2010 году между Кировоградским городским советом и физическим лицом-предпринимателем.

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