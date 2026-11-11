Россия за ночь атаковала шесть электроподстанций, в двух областях действуют аварийные отключения

В течение ночи 11 ноября войска российской федерации нанесли удары по шести крупным подстанциям в четырех областях Украины. Из-за атак в Харьковской и Днепропетровской областях применялись графики аварийных отключений.

Об этом в среду утром, 11 ноября, сообщили премьер-министр Украины Сергей Корецкий и «Укрэнерго».

По данным премьера, атакованы рф электроподстанции на Виннитчине, Кировоградщине, Житомирщине и Черкасчине.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

Также этой ночью оккупантами были повреждены линии электропередачи разного класса напряжения на Кировоградщине и Ровненщине.

«В Кривом Роге россияне ударили по предприятию теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение в городе», – добавил Корецкий.

Кроме энергетики, враг бил по железной дороге на Днепропетровщине и Житомирщине. А на Херсонщине в результате удара авиабомбы пострадало здание школы. В Харькове повреждены пять многоквартирных домов.

«По состоянию на эту минуту известно о по меньшей мере 14 пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Спасибо всем, кто вопреки постоянным российским атакам восстанавливает инфраструктуру и помогает людям», – подытожил Корецкий.

В результате атак оккупационных войск россии в Харьковской и Днепропетровской областях утром применили графики аварийных отключений, сообщили в «Укрэнерго».

Кроме этого, из-за повреждений энергетического оборудования в части областей до конца суток вынужденно действуют ограничения для промышленности и графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей применяются графики почасовых отключений (от 1 до 4 очередей).

Напомним, армия российской федерации утром 11 ноября снова атаковала Одесский регион. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, есть раненый.

А вечером 10 ноября армия рф атаковала юг Одесчины. Тогда в результате удара погиб человек и были повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор.

Кроме этого, накануне враг атаковал критическую инфраструктуру города Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

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