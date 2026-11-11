НАБУ завершило следствие по сотруднику СБУ по делу о $150 тысячах взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Службы безопасности Украины Дмитрия Новака, подозреваемого в подстрекательстве представителя бизнеса к предоставлению $150 тысяч взятки правоохранителям.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, за эти деньги сотрудник СБУ обещал организовать возврат изъятых средств и закрытие уголовного производства.

Речь идет об обысках, проведенных в мае 2025 года на одном из предприятий Запорожья. Тогда стражи порядка изъяли более 6 млн грн наличных. После этого руководитель компании через знакомого обратился к сотруднику СБУ, чтобы выяснить причины изъятия.

В НАБУ заявляют, что сначала представитель СБУ предложил вернуть деньги за половину изъятой суммы, а затем оценил свои услуги по возврату всех средств и закрытию дела в $150 тысяч. Сторонам уже открыли материалы дела для ознакомления.

Напомним, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде залога в размере почти 3,33 млн грн, примененную к работнику Службы безопасности Украины Дмитрию Новаку по взяточному делу.

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