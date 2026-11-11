Ирландия выделила Украине еще 25 миллионов евро: на что направят

Власти Ирландии перечислили дополнительные 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий объем финансовой помощи от страны через этот механизм вырос до 52 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Средства будут направлены на закупку оборудования для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов, а также наращивания мощностей генерации. Это должно помочь Украине быстрее возобновлять электроснабжение после российских атак.
«Фонд – это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики. Через него закупается оборудование для ремонтов, восстановление поврежденных объектов и наращивание мощностей генерации», – глава Минэнерго Денис Шмигаль.
Он поблагодарил Ирландию за поддержку и подчеркнул, что помощь партнеров позволяет возвращать электроэнергию в дома украинцев, школы, больницы и предприятия.
Напомним, недавно сообщалось, что Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон (около 54 млн долларов США) на поддержку энергетики. Средства будут направлены на усиление энергетической устойчивости, восстановление генерирующих мощностей и модернизацию инфраструктуры.
Также известно, что правительство Ирландии выделит Украине 10 миллионов евро на модернизацию центров военной подготовки.
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