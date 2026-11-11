Послы ЕС одобрили новые санкции против россии – Reuters

Послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, предусматривающий ограничение в отношении 145 физических и юридических лиц. В список попали участники российской финансовой системы, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

По информации журналистов, представители ЕС согласовали ограничение против 113 человек и организаций. Среди них – 50 российских банков, компании энергетического сектора, представители бизнеса и структуры, помогающие работать теневому флоту россии.

Еще 31 человек и организацию планируют внести в список за участие в операциях по манипулированию информацией и вмешательству в информационное пространство.

По словам одного из дипломатов, эти ограничения связаны с попыткой атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, ответственность за которую Берлин возложил на Москву.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС окончательно утвердят санкции 16 ноября, после чего они вступят в силу.

Напомним, что в октябре министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили крупнейшее расширение санкций против российской федерации с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В список вошли почти 1600 новых санкционных позиций.

На инфографике «Слово и дело» – как менялось количество физических и юридических лиц россии в санкционных пакетах Евросоюза с 2022 по 2026 год.

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