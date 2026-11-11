Россия могла потерять три вертолета Ка-52 во время атаки на Усть-Лугу – соцсети

В поселке Усть-Луга российской федерации 11 ноября, вероятно, разбились три вертолета во время отражения атаки дронов.

Об этом сообщают многочисленные российские СМИ и военкоры в социальных сетях.

Отмечается, что во время отражения атаки украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области, по предварительным данным, погибли три российских вертолетных экипажа. Всего, по данным российских Телеграм-каналов, потеряно три ударных вертолета Ка-52 и семеро военных.

10 ноября 2026, 16:48 Более половины ударов по заводам каучука в россии пришлись на последние три месяца Синтетический каучук является критически важным для ракетного топлива. На инфографике «Слово и дело» – география и хронология ударов Украины по заводам каучука в россии.

«Не собирайте слухи. Сегодняшняя ночь нанесла ВКС огромную рану. 3 опытных экипажа, семеро воинов отправились в Небесный гарнизон. У нас работа такая – за других умирать», – говорится в сообщении Телеграм-канала «Воевода вещает».

Другие же российские каналы пишут о потере ударного вертолета Ка-52 и возможной потере Ми-8. Официально эти сведения не подтверждены.

Так, канал «На грани» опубликовал фотографию вертолета с подписью, из которой следует, что летчики погибли. А «Fighterbomber» написал: «сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого».

Как известно, в ночь на 11 ноября украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга – один из крупнейших российских центров экспорта нефти и другого сырья.

Около шести утра местный губернатор Александр Дрозденко сообщил о возгорании в портовой зоне Усть-Луги после попадания нескольких беспилотников. По его словам, за ночь над регионом якобы сбили 150 дронов.

В прошлый раз портовая зона Усть-Луга в российской Ленинградской области оказалась под атакой дронов в ночь на 1 сентября.

Кроме этого мы писали, что почти треть украинцев (31%) категорически выступают против какого-либо моратория на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, считая их главным рычагом давления на Россию.

Также в российской Новгородской области прозвучала серия взрывов на фоне угрозы дронового удара. Предварительно, в результате воздушной атаки дроны поразили авиаремонтный завод в городе Старая Русса.

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