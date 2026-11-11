ВСУ готов пересмотреть срок заключения осужденного экс-судьи с Киевщины

Верховный суд назначил на 8 декабря рассмотрение жалоб на приговор, которым к 8,5 годам лишения свободы приговорили бывшего судью Барышевского районного суда Киевской области Александра Лысюка.

Такое решение 5 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным председателя Барышевского райсуда Киевщины Александра Лысюка в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Ему также запрещено после отбытия основного наказания занимать руководящие должности на протяжении следующих 3 лет. Кроме того, суд конфисковал все принадлежащее обвиняемому имущество. Апелляционная палата ВАКС приговор подтвердила. Сторона защиты подала кассационные жалобы.

«Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении (Лысюка – ред.) по кассационным жалобам защитников в интересах осужденного (Лысюка – ред.) на определение АП ВАКС от 12 мая 2026 года на 12:00 8 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, Лысюка обвиняют в высказывании просьбы предоставить неправомерную выгоду в сумме более 565 тысяч гривен за вынесение решений по гражданским делам в пользу истцов и получении части неправомерной выгоды, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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