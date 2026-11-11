Киев временно полностью отключает уличное освещение: что известно

В Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

Об этом сообщили в КП «Киевгорсвет».

9 ноября 2026, 11:53 Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос 75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

Как отмечается, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак в столице возник дефицит электроэнергии. В связи с этим руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принял решение о временном полном отключении наружного освещения города.

Согласно решению, КП «Киевгорсвет» полностью отключает уличное освещение столицы. Исключение составляют только шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет работать при наличии электроэнергии – с момента восстановления электроснабжения до 22:00.

На предприятии подчеркнули, что «Киевгорсвет» отвечает исключительно за наружное освещение коммунальных объектов благоустройства и не осуществляет электроснабжение жилых домов или объектов критической инфраструктуры. Работа предприятия зависит от возможностей электроснабжения со стороны ДТЭК «Киевские электросети».

В то же время киевлян и гостей столицы призвали быть особенно внимательными на дорогах из-за отсутствия уличного освещения.

В частности, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличивать безопасную дистанцию и быть внимательными вблизи пешеходных переходов. Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать дорогу фонариками или смартфонами.

Напомним, накануне сообщалось, что во время заседания Совета обороны Киевской области во вторник, 10 ноября, приняли решение усилить в регионе режим светомаскировки.

Также как известно, недавно советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявил, что страна может «осознанно» вернуть режим светомаскировки, чтобы дезориентировать беспилотники рф с модулем оптической навигации «Сусанин».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.