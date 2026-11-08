США предлагают обсуждать будущую систему безопасности Европы параллельно с переговорами о прекращении войны в Украине. Однако европейские чиновники считают, что сначала необходимо достичь перемирия, и только после этого договариваться с россией о безопасности континента.

Об этом пишет The Washington Post.

30 октября 2026, 13:04 Территориальные требования Кремля: на какой компромисс может согласиться Украина Алексей Гарань объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

Одним из ближайших этапов дипломатического процесса должна стать трехсторонняя встреча представителей США, Украины и россии, запланированная на вторник в Абу-Даби. На ней стороны планируют обсудить компромиссы, необходимые для достижения перемирия.

В то же время специальный посланник президента США Джаред Кушнер стремится расширить формат переговоров и привлечь к нему европейские страны. По словам собеседника издания, знакомого с ходом переговоров, ориентиром для американского представителя является Совет Россия – НАТО. Этот орган создали после окончания Холодной войны, однако его деятельность приостановили в 2014 году после вторжения россии в Украину и оккупации Крыма.

Вечером в четверг Кушнер опубликовал заявление в соцсети X, в котором отметил, что в случае прогресса на переговорах в Абу-Даби надеется перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием европейских государств. Среди задач такого диалога он назвал регулярные консультации по вопросам безопасности, создание надежных каналов связи на случай кризисов, повышение военной прозрачности и взаимные шаги для снижения риска эскалации. По замыслу Кушнера, это должно заложить основу для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.

Европейские чиновники подтвердили The Washington Post, что готовы к диалогу с россией. Однако они согласны обсуждать новую систему безопасности только после достижения перемирия в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что после разговора европейских лидеров с российским руководством появилось ощущение, что рф серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби, которая состоится 10–11 ноября.

Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих встреч.

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