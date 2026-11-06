Нефть снова дорожает из-за неопределенности вокруг войны с Ираном после выборов в США

Мировые цены на нефть в пятницу, 6 ноября, выросли на фоне неопределенности относительно дальнейших действий США в войне против Ирана и опасений из-за перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По состоянию на утро пятницы, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,29, или 1,31%, до $99,58 за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 86 центов, или 0,95%, до $91,38 за баррель.

Уточняется, что во время утренних торгов котировки Brent ненадолго превысили отметку $100 за баррель. При этом контракт на нефть марки Brent на этой неделе может снизиться на 12% – после того, как 30 октября истек срок действия декабрьского контракта, тогда как нефть марки WTI должна упасть на 12,1%.

Главный аналитик KCM Тим Вотерер прокомментировал пятничный рост, подчеркнув «техническое восстановление» после резкой распродажи на фоне результатов выборов в Конгресс США.

«Пока не будет надежного пути к более безопасному и дешевому транзиту через Персидский залив, цены на нефть, вероятно, будут оставаться устойчивыми на спадах и склонными к резким изменениям на фоне любых новостных заголовков об эскалации», – заявил Вотерер.

Как известно, в четверг 5 ноября, мировые цены на нефть снизились, достигнув самых низких значений с 31 августа, на фоне ожиданий, что результаты на выборах в Конгресс могут уменьшить риск дальнейшей эскалации войны с Ираном.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 2 ноября нанесли удары по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американские чиновники назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет.

Как известно, недавно катарские посредники провели в Тегеране более 12-часовые переговоры с иранскими представителями. Стороны обсуждали возможность возобновления прямого диалога между США и Ираном, чтобы предотвратить новое обострение войны.

В октябре цены на нефть снизились примерно на 2% после решения президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций и пошлин против россии, что могло увеличить поставки российского топлива.

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