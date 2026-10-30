НАБУ и САП заявили о разоблачении растраты более 43 млн долларов на госпредприятии «Укрспецэкспорта»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему растраты средств государственного предприятия, входящего в состав ГК «Укрспецэкспорт». В результате сделки предприятие понесло убытки более чем на 43 млн долларов, или более 1,1 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По информации «Слово и дело», речь идет об экс-директоре госэкспортного предприятия «Прогресс» Тарасе Шейко. Ему объявили подозрение.
По данным следствия, в 2015 году тогдашний руководитель госпредприятия заключил договор с иностранной компанией, которая должна получать вознаграждение за посредничество во время продажи украинской военной продукции заказчику из одной из стран Ближнего Востока.
При этом фактически переговоры с заказчиком предприятие проводило самостоятельно, без участия иностранного посредника.
Несмотря на это, в 2018–2019 годах руководитель подписывал акты о якобы предоставленных агентских услугах и организовал перечисление компании средств.
«Фактически эти услуги не предоставлялись, а документы содержали ложные сведения. В результате государственному предприятию нанесен ущерб более чем на 43 млн долларов США (более 1,1 млрд грн), что составляет 30% от общей суммы контракта», – указано в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что САП в декабре направит в суд дело замгендиректора Укроборонпрома о завладении 32 млн грн.
Также сообщалось, что ВАКС заочно будет судить бывшего директора государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула, его экс-заместителя Антона Воронина и предпринимателя Виктора Маркелова в рамках дела о завладении более чем 146 млн грн средств государственных предприятий оборонного сектора.
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