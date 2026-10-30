НАБУ и САП заявили о разоблачении растраты более 43 млн долларов на госпредприятии «Укрспецэкспорта»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему растраты средств государственного предприятия, входящего в состав ГК «Укрспецэкспорт». В результате сделки предприятие понесло убытки более чем на 43 млн долларов, или более 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

16 сентября 2026, 14:13 Сколько дел ежегодно открывает и передает в суд НАБУ С 2017 по август 2026 года НАБУ предъявило уголовные обвинения 683 лицам и передало в суд 199 дел. На инфографике «Слово и дело» – ежегодная статистика работы Национального антикоррупционного бюро.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-директоре госэкспортного предприятия «Прогресс» Тарасе Шейко. Ему объявили подозрение.

По данным следствия, в 2015 году тогдашний руководитель госпредприятия заключил договор с иностранной компанией, которая должна получать вознаграждение за посредничество во время продажи украинской военной продукции заказчику из одной из стран Ближнего Востока.

При этом фактически переговоры с заказчиком предприятие проводило самостоятельно, без участия иностранного посредника.

Несмотря на это, в 2018–2019 годах руководитель подписывал акты о якобы предоставленных агентских услугах и организовал перечисление компании средств.

«Фактически эти услуги не предоставлялись, а документы содержали ложные сведения. В результате государственному предприятию нанесен ущерб более чем на 43 млн долларов США (более 1,1 млрд грн), что составляет 30% от общей суммы контракта», – указано в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что САП в декабре направит в суд дело замгендиректора Укроборонпрома о завладении 32 млн грн.

Также сообщалось, что ВАКС заочно будет судить бывшего директора государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула, его экс-заместителя Антона Воронина и предпринимателя Виктора Маркелова в рамках дела о завладении более чем 146 млн грн средств государственных предприятий оборонного сектора.

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