Бывший судья с Днепропетровщины обжаловал срок в колонии

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 5 годам лишения свободы приговорили бывшего судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 28 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-судью Павлоградского суда Днепропетровщины Александра Щербину в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать должности, связанные с осуществлением правосудия и выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Защитник Щербины подал апелляционную жалобу.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе защитника, действующего в интересах обвиняемого (Щербины – ред.), на приговор ВАКС от 14 сентября 2026 года по уголовному производству по обвинению последнего в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК. Установить срок до 11 ноября 2026 года для подачи участниками судебного производства возражений на апелляционную жалобу», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судье с Днепропетровщины. По версии следствия, судья за оговоренные денежные средства обещал принять оправдательный приговор лицу, дело которого находилось у него на рассмотрении. Отметим, что после получения средств судья принял соответствующее решение.

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